Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri suda kayboldu.
Numune Evler Mahallesi sahilinde denize giren Memik Bozkurt (17) ve Kadir Köktaş (17) suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye dalgıç, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ekipler Bozkurt'un cesedini sudan çıkardı.
Ekipler suda kaybolan Köktaş'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu