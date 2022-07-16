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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

16.07.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla, Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla kentteki birçok esnaf da iş yerlerini açmayarak kutlamalara katıldı.

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Hatay bayram

Hatay Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:23
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:00
Yatsı
21:32
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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