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Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

09.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyanlar, kilise duvarına astıkları pankartla Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şehit Pamir Caddesi'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin duvarına, kilise cemaati tarafından pankart asıldı.

Pankartta, "Kurban Bayramı'nızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

Hatay'da Hristiyanlar, kiliseye astıkları pankartla Kurban Bayramı'nı kutladı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İskenderun Hatay hristiyan

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