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Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

16.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali İsa S. idaresindeki 31 NFR 89 plakalı motosiklet, Karadurmuşlu Mahallesi'nde İlhan Y. yönetimindeki 31 NN 152 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay’da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkhan motosiklet kaza

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