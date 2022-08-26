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Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

26.08.2022 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkez Antakya ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 AEE 433 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı kavşağında, önce trafik levhasına ardından seyir halindeki 31 ANP 24 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Mustafa Mert Yurtsever ile Günay C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü bir kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya motosiklet kazası

Hatay Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
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Sabah
05:55
Öğle
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İkindi
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