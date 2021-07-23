Hatay'da Meclis Kültür ve Sanat Merkezi ile Antakya Konağı hizmete açıldı

Hatay Valiliğince kamulaştırılarak restorasyonu tamamlanan Meclis Kültür ve Sanat Merkezi ile Antakya Konağı, Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümünde düzenlenen "Kırık Asırlık Türk Yurdu" programıyla hizmete açıldı.

Vali Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Hizmete alınan binanın içerisindeki salonda, 82 yıl önce Hatay'ın ana vatana katılma kararının alındığını hatırlatan Doğan şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünün son deminde Hatay meselesiyle uğraşmış, hasta haline rağmen burayı ihmal etmemiş. Bugün bu şartlardan, o günkü alınan kararın ne kadar stratejik olduğunu görüyorsunuz. Hemen yanı başımızda Suriye'de meydana gelen olayları iyi analiz ettiğimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının almış olduğu bu kararın ne kadar önemli, ehemmiyetli olduğu aşikar. Suriye'de birileri yeni devlet, devletçikler kurma gayreti içerisindeyken Hatay adeta Akdeniz'e çekilen bir sur, bir set gibi onların önünü kesivermiş. Biz bugün onların torunları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz."

Doğan, Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan binanın, Hatay'ın ana vatana katılmasından sonra farklı amaçlarda kullanıldığını anlattı.

Yapılan restorasyonla tarihi meclis binasının artık kültür ve sanat merkezi olarak halka hizmet edeceğinin altını çizen Doğan şunları kaydetti:

"Türkiye'ye katılma kararı alındıktan sonra farklı amaçlar için kullanılmış, künefeciden köftecisine, sinema salonlarından farklı faaliyetlerin icra edildiği bir mekan haline gelmiş. Göreve başladığımız ilk aylarda sayın milletvekillerimizle oturduk istişare ettik, birlikte bir karar aldık, artık bu binanın bu halinin Hatay'a yakışmadığını ve bunun bu halden kurtulması gerektiğini birlikte ifade ettik ve bir adım attık. İlk önce kamulaştırmayla başladık sonra restorasyonla devam ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu 450 kişilik salon özgün halinde restore edildi, üst katta yine çocuklarımızın, evlatlarımızın kullanabileceği 3 bin kitap barındıran bir kütüphane yaptık. Yine yan taraftaki müştemilatlarla birlikte burada aslında bir hayat alanı oluşturmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'a teşrif ettiğinde bu binaların açılışını da yapmıştı biz bugün burada ilk faaliyeti icra ederek bu binaların kullanımını halka açmış oluyoruz."

Daha sonra Hatay'ın ana vatana katılış süreci ile ilgili gösteri sahnelendi.

Öte yandan, Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve Hatay Valiliğince geçen sene başlatılan restorasyonun tamamlanmasıyla Meclis Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürülen bina ile Antakya Konağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Haziran'da açılmıştı.