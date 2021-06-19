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Hatay'da mısır yaprakları, kadınların elinde çanta, ekmek sepeti ve nihaleye dönüşüyor

19.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsuz Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Azize Alay: - "Bitkisel örücülük kursuyla kadınlar, çöpe gidecek atıkları ekonomiye kazandırıyor"

BURAK MİLLİ - Hatay'da yaz aylarında ekimi yapılan mısırın yaprağını çanta, ekmek ve yumurta sepeti, nihale gibi ürünlere dönüştüren kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Arsuz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan örücülük kursuna katılan ev kadınları, yaz aylarında ekilen mısırın yaprağını değerlendirmek için kolları sıvadı.

Tarlalardan toplanan mısırın yaprağını kurutan kadınlar, hasır, çanta, çaydanlık ve nihale gibi el emeği göz nuru ürünleri üretmeye başladı.

Kendi tasarımı ürünleri sosyal medya ve yıl sonu sergilerinde satışa çıkaran kadınlar, hem boş zamanını değerlendiriyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

İlçede 1,5 ay önce başlayan ve temmuzun başında tamamlanması planlanan kursta 16 kadın eğitim görüyor.

Kurs eğitmeni Azize Alay, AA muhabirine, ev kadınlarının haftanın 3 günü eğitim aldığını söyledi.

Daha önce kursiyerlerle bitkisel örücülük kapsamında palmiye yaprağından çeşitli ürünler ürettiklerini anlatan Alay, bu yıl da mısır yapraklarını değerlendirmek istediklerini belirtti.

Çeşitli aksesuar ve ürünlerin yanı sıra mısır yapraklarını boyayıp süs çiçekleri yaptıklarını dile getiren Alay, kadınların bu sayede ekonomiye katıldığını vurguladı.

Çevrede mevsim gereği çokça mısır ekildiğini anlatan Alay, şöyle konuştu:

"Mısır yapraklarını topluyoruz. Onları temizledikten sonra ayrıştırıyoruz. Çünkü dış yaprakları bir işe yaramıyor. İçerisindeki koçanın hemen üzerindeki 'gömlek' dediğimiz kısmı işimize yarıyor. Onları kurutuyoruz. Sonra da işlemeye başlıyoruz. Ekmek, oyuncak ve yumurta sepeti, çaydanlık altlığı gibi kursiyerin hayal gücüne göre çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlar burada ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor."

Ürünlerin çok beğenildiğini ve talebe yetişemediklerini belirten Alay, bitkisel örücülük kurslarıyla çöpe gidecek atıkları değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Merkezde eğitim gören kadınlardan 4 çocuk annesi Aslı Yılmaz da eşinin iş kazası sonucu bir süre çalışamaz duruma geldiğini söyledi.

Kursa katılarak çeşitli ürünler hazırlayıp bunları satmak için kolları sıvadığını anlatan Yılmaz, ürün satışıyla ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

İmkan sağlayanlara teşekkür eden Yılmaz, örücülüğü geliştirerek farklı ürünler hazırlayacaklarını kaydetti.

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Hatice Şepşur ise ev ekonomisine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Hatay'da mısır yaprakları, kadınların elinde çanta, ekmek sepeti ve nihaleye dönüşüyor

- Arsuz Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Azize Alay: - "Bitkisel örücülük kursuyla kadınlar, çöpe gidecek atıkları ekonomiye kazandırıyor"

Hatay'da mısır yaprakları, kadınların elinde çanta, ekmek sepeti ve nihaleye dönüşüyor

Hatay'da mısır yaprakları, kadınların elinde çanta, ekmek sepeti ve nihaleye dönüşüyor
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