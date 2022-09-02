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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

02.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Hassa orman yangını müdahale

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