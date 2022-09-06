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Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

06.09.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, Abubekir Ş’nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile Hilmi E. idaresindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Hatay Kırıkhan kaza

Hatay Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
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İkindi
16:14
Akşam
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Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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