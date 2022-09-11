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Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

11.09.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobillerin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Kıcı mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CEY 953 ile 31 L 1250 plakalı otomobiller, yoldan karşıya geçmeye çalışan Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan'a (50) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cömert ve Çoğan'ın öldüğünü belirledi.

Güner Cömert ve Hanifi Çoğan'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

Hatay'da otomobillerin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

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trafik kazası Hatay Belen ölü

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