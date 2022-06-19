Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde A.S'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide buldu.
Gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü.
Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi
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