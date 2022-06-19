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Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

19.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde A.S'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, zanlının adresinde yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide buldu.

Gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü.

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 kaide ele geçirildi

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