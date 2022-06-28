Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

- Ayine Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski de katıldı

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