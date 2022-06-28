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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

28.06.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayine Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski de katıldı

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Ayine Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski de katıldı.

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

- Ayine Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski de katıldı

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

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