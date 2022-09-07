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Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

07.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen araçların parçalanarak satılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Narlıca Mahallesi ve İskenderun yolu üzerinde bulunan iki garaja operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından getirildiği ve parçalanmaya çalışıldığı belirlenen 2 tır ve dorse ele geçirildi.

Polis, şüpheliler H.Y, İ.E. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Tır dorse zanlı

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