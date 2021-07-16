Hatay'da tütün hasadı başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde tütün hasadına başlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan tütün üreticileri, kesimini yaptıkları tütünleri asarak kurumaya bırakıyor.

Çiftçilerden Abdülkerim Arslanoğlu, AA muhabirine, nisan ayında ektikleri ürünün hasadına başladıklarını söyledi. Eşi ve çocuklarının kendisine yardım ettiğini aktaran Arslanoğlu, bu yıl fiyatların yüksek olmasını temenni ettiklerini aktardı.

Arslanoğlu, "Hasattan sonra tütünleri askıya alıyoruz. Askıdan sonra kurutuyoruz ve bekliyoruz. Bu yıl fiyatların inşallah yüksek olmasını temenni ediyoruz." dedi.