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Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

02.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vincin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alsancak Mahallesi'nde, vatandaşların park halindeki bir vincin motor bölümünden kedi sesi geldiğini bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kontrollerinin ardından kedi yavrusu doğal ortamına bırakıldı.

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay’da vincin motoruna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkhan kedi İtfaiye

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