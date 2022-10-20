YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

20.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeğenini dövüp, yengesini bıçakla yaralayan tutuklu sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Recep İlgar, bıçakla yaralanan Mehtap İlgar ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Mehtap İlgar, olay nedeniyle bir gözünü kaybettiğini belirterek, sanığa verilen cezanın az olduğunu savundu.

Mehtap İlgar'ın avukatı Veysel Açay da karara itirazda bulunacaklarını kaydetti.

- Olay

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde 26 Ocak'ta yeğenini dövüp, yengesi Mehtap İlgar'ı (34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Recep İlgar (39) tutuklanmıştı.

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay Kırıkhan mahkeme

Hatay Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:39
Öğle
12:25
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:15
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.