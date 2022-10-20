Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yeğenini dövüp, yengesini bıçakla yaralayan tutuklu sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Recep İlgar, bıçakla yaralanan Mehtap İlgar ve tarafların avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Duruşma sonrası açıklama yapan Mehtap İlgar, olay nedeniyle bir gözünü kaybettiğini belirterek, sanığa verilen cezanın az olduğunu savundu.
Mehtap İlgar'ın avukatı Veysel Açay da karara itirazda bulunacaklarını kaydetti.
- Olay
Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde 26 Ocak'ta yeğenini dövüp, yengesi Mehtap İlgar'ı (34) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Recep İlgar (39) tutuklanmıştı.
Hatay'da yengesini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası
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