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Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

05.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tehlike altındaki "gazella gazella" ceylanlarının yaşam alanını bu yıl 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Kırıkhan'daki Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nu geçen yıl 3 bin 600 kişi ziyaret etti.

İlçenin Suriye sınır hattına yakın Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda, yaşamlarını sürdüren ve nesli tükenme tehlikesi altında olan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanları, yerli ve yabancı konukların ilgisini çekiyor.

Dağ ceylanı popülasyonun son yıllarda artış gösterdiği alanı ziyaret edenlerin sayısı geçen yıl 3 bin 600 oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine, doğa bilincinin oluşması açısından vatandaşların istasyona ziyaretlerini önemli buldukları söyledi.

Vatandaşların "gazella gazella" türü ceylanlara ilgi gösterdiğini aktaran Akın, "Bir yaban hayvanını doğal ortamında görmek herkes için önemli" dedi.

Ziyaretçileri bilgilendirdiklerini ve neslin tehlike olduğunu anlatarak doğa bilinci yaratmaya çaba gösterdiklerini belirten Akın, "Türü korumak istiyorsak önce o türü tanımak durumundayız. Ziyaretçilerimiz, sahamızda dağ ceylanlarını yakından görme ve onları hissetme şansını elde ediyor. İstasyonumuz vatandaşlar tarafından fazla bilinmemesine rağmen yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3 bin 600 kişiyi ağırladık. İstasyonumuz neslin devam ettirebilmesi açısından önemli, bu yıl yaklaşık 10 bin ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

- Nesli tehlike altındaki "gazella gazella" ceylanlarının yaşam alanını bu yıl 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk

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