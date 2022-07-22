Aralarında Bülent Uygun, Tarık Daşgün, Ali Nail Durmuş, Tufan Apaydın ve Kubilay Toptaş gibi isimlerin de yer aldığı takım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da yer aldığı Hatay veteran takımı ile 6-6 berabere kaldı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları

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