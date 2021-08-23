Hatayspor açıkladı! İşte Boupendza'nın yeni adresi

Hatayspor, adı Fenerbahçe'yle de anılan Aaron Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için oyuncuya izin verdiklerini açıkladı.
"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."
Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.
25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.
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