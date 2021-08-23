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Hatayspor açıkladı! İşte Boupendza'nın yeni adresi

23.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A. Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.

Hatayspor, adı Fenerbahçe'yle de anılan Aaron Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için oyuncuya izin verdiklerini açıkladı.

HATAYSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."

Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

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Universitatea Craiova --> Galatasaray

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AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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transfer Hatayspor Aaron Boupendza
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