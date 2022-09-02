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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

02.09.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor atakaş hatayspor

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