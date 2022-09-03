Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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