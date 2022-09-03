Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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