YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

03.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışmaları yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Adana Demirspor futbol

Hatay Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:40
İkindi
16:17
Akşam
19:09
Yatsı
20:25
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.