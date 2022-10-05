Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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