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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular kuvvet ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Hatayspor futbol

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