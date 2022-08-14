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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

14.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor futbol

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