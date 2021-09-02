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Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

02.09.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'da yeni sezon kadrosu tanıtıldı.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Hatayspor Hentbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu başarının yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Savaş, tarih, medeniyet ve kültür birikimine sahip Hatay'ın sporda da başarılı olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Hatay'da spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Savaş, "Ben takımımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Başarılarla dolu maçlar temenni ediyorum. Sağlıklı, huzurlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan da kulüpleri bünyesindeki Hatayspor Hentbol Takımı'nı tebrik ederek başarılı bir sezon geçirmelerini diledi.

Toplantıda, Hatayspor Kulübü yöneticileri de yer aldı.

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı
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