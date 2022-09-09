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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

09.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve hava topu çalışması yaptı.

Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor futbol hazırlık

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