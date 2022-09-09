Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve hava topu çalışması yaptı.
Konyaspor'un stat zeminindeki problem nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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