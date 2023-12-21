Hatayspor maçı öncesi taraftar Ankaragücü takım otobüsünün önünü keserek teknik direktör Emre Belözoğlu ile konuştu!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Eski başkan Faruk Koca'nın çirkin saldırısının yankıları gerek kamuoyunda gerekse kulüp içinde sürerken, maç öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı.

Mücadele öncesi stada gitmek üzere olan Ankaragücü takım otobüsünün önünü Sarı-Lacivertli taraftarlar keserken, teknik direktör Emre Belözoğlu ile konuştular.

"BAŞKAN İÇİN OYNAYIN"

Belözoğlu otobüsün kapısına gelirken, taraftarlar "Zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin mutlu olmasına ihtiyacımız var. Bu galibiyeti sizden istiyourz. Başkan için oynayın." derken, Emre Belözoğlu taraftarlara el salladı.

İŞTE O ANLAR...

