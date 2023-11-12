Hatayspor mağlubiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı oynuyor!

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma öncesi ligin tek namağlup ekibi konumunda bulunan Sarı-Kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak bu unvanını Hatay'da kaybederken alınan bu mağlubiyet taraftarları oldukça üzdü.
Kaybedilen bu 3 puan sonrası liderlik için Fenerbahçe'ye de fırsat sunan Sarı-Kırmızılılar'da oynanan oyun ve sonuç eleştirilirken, Rıdvan Dilmen de maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor. Okan Hoca oyununu hiç değiştirmiyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fark etmeden sürekli aynı şekilde oynuyor. Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor."
"Galatasaray'ın tam rotasyon maçların birisi buydu. Galatasaray'ın bu sezon sol beki yok. Angelino oynuyor olmuyor, Kazımcan'la oynuyor. Son zamanlarda Abdülkerim oynuyor ki bence çok yanlış bir karar. Şimdi Galatasaray 4 gün sonra Manchester United'ı ağırlasa yine böyle oynar ama bu 11'in oyun planı hiç değişmez. Hep önde basmak zorundasın."
"Ziyech yetenek olarak müthiş oyuncu ancak fizik olarak inanılmaz derecede kötü durumda. Bana göre Mertens'ten bu kadar vazgeçilmemeli çok unutuldu. Rizespor maçında bu maçta kesinlikle oynamalıydı. İkinci golde Ömer Faruk topla çıkarken direkt faul yapacaksın ayıp mı faul yapmak."
"Buradaki maçta Bayern Mümih maçında olduğu kadar konsantre olamadı Galatasaray. Ben nasıl olsa yenerim olduğu zaman oyuncularda da sıkıntı oluyor."
"Sacha Boey'e yazık 22 maçtır 70 metre depar atıyor. Milli Takım'a çağrılmadı diyeceksin ki "4-5 gün gelme buraya" yazıktır günahtır. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti normal mağlubiyetler. Taraftarların bu durumu dramatimize etmeye gerek yok."