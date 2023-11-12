Hatayspor mağlubiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a eleştiri: Hep aynı oynuyor!

"FİZİK OLARAK ÇOK KÖTÜ"

"Ziyech yetenek olarak müthiş oyuncu ancak fizik olarak inanılmaz derecede kötü durumda. Bana göre Mertens'ten bu kadar vazgeçilmemeli çok unutuldu. Rizespor maçında bu maçta kesinlikle oynamalıydı. İkinci golde Ömer Faruk topla çıkarken direkt faul yapacaksın ayıp mı faul yapmak."