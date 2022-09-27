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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

27.09.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalıştı.

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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