Hatayspor Stadı'nın son hali izleyenleri ağlattı! Deprem günü soyunma odasında içilen su şişeleri bile hala aynı yerde duruyor...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay toparlanmaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği şehirde Hatayspor'un stadyumu terk edilmiş durumda...

STADYUM ÇİMLERİNDE ÇİÇEKLER AÇMIŞ...

Deprem felaketinden saatler önce Hatayspor, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can vermişti...

O günden bu yana Hatayspor Stadyumu'nda derin bir sessizlik hakimken, stadyumun son hali herkesin yüreğini burktu.

SU ŞİŞELERİ BİLE HALA AYNI YERDE...