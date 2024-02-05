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Hatayspor Stadı'nın son hali izleyenleri ağlattı! Deprem günü soyunma odasında içilen su şişeleri bile hala aynı yerde duruyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2024 00:45 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan gelen görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Hatayspor ekibinin deprem felaketi öncesi maçlarını oynadıkları stadyum şu ana kadar terk edilmiş durumda... Yeni Hatay Stadı'nın son halini görenler gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar videoyu izledikten sonra birçok mesaj yayınladı.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay toparlanmaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği şehirde Hatayspor'un stadyumu terk edilmiş durumda...

STADYUM ÇİMLERİNDE ÇİÇEKLER AÇMIŞ...

Deprem felaketinden saatler önce Hatayspor, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can vermişti...

O günden bu yana Hatayspor Stadyumu'nda derin bir sessizlik hakimken, stadyumun son hali herkesin yüreğini burktu.

SU ŞİŞELERİ BİLE HALA AYNI YERDE...


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