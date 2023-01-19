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  4. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer ziyareti! Ali Koç ile görüştü, Mert Hakan Yandaş'ı istedi... Başkan Koç'un yanıtı şaşırttı

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer ziyareti! Ali Koç ile görüştü, Mert Hakan Yandaş'ı istedi... Başkan Koç'un yanıtı şaşırttı

19.01.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer tescil döneminde kulüpler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'ye beklenmedik bir teklif geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski oyuncularından olan ve kariyerine Hatayspor'da teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel Ali Koç ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin geride kalan 19 haftasında topladığı 38 puanla lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip ederken, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

VOLKAN DEMİREL HAREKETE GEÇTİ

VOLKAN DEMİREL HAREKETE GEÇTİ

 Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetimde takıma katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş olan aktif futbolculuk kariyerini noktalanmasının ardından yoluna teknik direktör olarak devam eden ve şu sıralar Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den beklenmedik bir hamle geldi.

ALİ KOÇ'UN KAPISINI ÇALDI

ALİ KOÇ'UN KAPISINI ÇALDI

İddiaya göre; Ligde şu ana kadar topladığı 17 puanla 16. sırada bulunan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hatayspor'da, teknik direktör Volkan Demirel Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu için Başkan Ali Koç'un kapısını çaldı.

"İKNA EDERSEN AL GÖTÜR" 

"İKNA EDERSEN AL GÖTÜR" 

Hatay yerel basınında yer alan habere göre; Transfer döneminde nokta hamlelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Hatay ekibi çalışmalarına başlarken, Volkan Demireli'in Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ta ısrarcı. Yandaş için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapan Demirel'in bu talebi sonrası Başkan Koç'un "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dedi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI 

GÖRÜŞMELER BAŞLADI 

Bu cevabın üzerine Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelere başladı.

YEDEK KULÜBESİNDE 3 SARI KART 

YEDEK KULÜBESİNDE 3 SARI KART 

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Galatasaray derbisi de hesaba katılınca bu sezon yedek kulübesinde 3 kez sarı kart gördü.

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