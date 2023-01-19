Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer ziyareti! Ali Koç ile görüştü, Mert Hakan Yandaş'ı istedi... Başkan Koç'un yanıtı şaşırttı

VOLKAN DEMİREL HAREKETE GEÇTİ

Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetimde takıma katılacak isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olurken, Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş olan aktif futbolculuk kariyerini noktalanmasının ardından yoluna teknik direktör olarak devam eden ve şu sıralar Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel'den beklenmedik bir hamle geldi.