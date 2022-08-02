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Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

02.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular kuvvet, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.

Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Süper Lig Hatayspor futbol

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