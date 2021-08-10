Hayat Bilgisi'nin Barbie'si şaşırttı! Ünlü oyuncu İpek Erdem şimdi ne yapıyor?

'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie' karakterini canlandıran İpek Erdem ekranlardan uzak şekilde yaşamına devam ediyor. Sevenleri tarafından sıkça merak edilen ve televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu bu süreçte tiyatro çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. Erdem son olarak Blu Tv'de yayınlanan Çıplak 2 dizisinde rol almıştı.

HAYAT BİLGİSİ'NİN BARBİE'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Başarılı oyuncu İpek Erdem, bir dönem yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Barbie karakterini canlandırarak hayatımıza girmiş ve çokça tanınmıştı.

Ekranda pek çok dizide yer alan ve tiyatro çalışmalarına da devam eden Erdem'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Sevilen isim, son günlerde yaşadığı büyük değişim ile de konuşuluyor.

SAÇLARINI 3 NUMARA YAPTI! Daha önce saçlarını kazıtarak 3 numaraya vuran ve yalnızca saçıyla kalmayıp tarzını da değiştiren güzel oyuncu, ekranlardan uzakta kalmayı sürdürüyor. Erdem, bu süreçte ekran dışında çalışmalarına devam ediyor. Pek çok oyunda yer alan oyuncu, son olarak Blu TV'de yayınlanan Çıplak 2 dizisinin kadrosunda yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR Günlük hayatında da sık sık sosyal medyada fotoğraf paylaşımları yapan İpek Erdem, rol aldığı projeleri sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.