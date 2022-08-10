Hayranlarını ikiye bölmüştü! İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.



İrem Helvacıoğlu, geçirdiği burun operasyonu ile ilgili sorulan sorulara; “Yıllardır nefes alma problemi yaşıyordum. Bu ameliyat erteleyip de yaptıramadığım bir operasyondu. Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum” dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Helvacıoğlu; “Kaçış dizimiz sezon finali yaptı. Bize gelen tepkiler çok güzeldi. Günlerim senaryo okuyarak geçiyor, beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum.” dedi.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.