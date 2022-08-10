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  4. Hayranlarını ikiye bölmüştü! İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması

Hayranlarını ikiye bölmüştü! İrem Helvacıoğlu’ndan estetik açıklaması

10.08.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Disney Plus projesi Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Güzel oyuncunun son hali sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Başarılı oyuncu burun ameliyatının sebebini açıkladı.

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.
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İrem Helvacıoğlu, geçirdiği burun operasyonu ile ilgili sorulan sorulara; “Yıllardır nefes alma problemi yaşıyordum. Bu ameliyat erteleyip de yaptıramadığım bir operasyondu. Estetik değil de sağlık sorunlarından dolayı ameliyat oldum” dedi.

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Yeni projeleri hakkında da konuşan Helvacıoğlu; “Kaçış dizimiz sezon finali yaptı. Bize gelen tepkiler çok güzeldi. Günlerim senaryo okuyarak geçiyor, beni heyecanlandıracak bir proje ile ekranlarda olmayı ben de istiyorum.” dedi.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu estetik
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