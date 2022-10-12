Hazır giyim sektörünü İzmir'de buluşturan iki fuar kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Hazır giyim sektörünü buluşturan Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Fashion Tech - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarları, İzmir'de başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile İzgi Fuarcılık tarafından Fuarİzmir'deki iki holde toplam 50 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarlara kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojileri sektörlerinden 430'un üzerinde marka katılıyor.

Yaklaşık 50 ülkeden 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarların açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, törendeki konuşmasında fuarcılığın kent ekonomisine sağladığı katkıların farkında olduklarını, bu alanda önemli organizasyonlara imza attıklarını söyledi.

Özuslu, yaşanan ekonomik zorlukların her sektörü etkilediğini belirterek, "Fuarlar sıkıntılı dönemlerde sektöre daha iyi bir gelecek için ilham kaynağı oluyor. Yeni iş olanakları ortaya çıkıyor. Profesyoneller, bu fuarlarda son yenilikleri görme, teknoloji transferi, ticari bağlantılar kurma, ürün veya hizmetini etkin tanıtma imkanı buluyorlar." dedi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da hazır giyim sektörünün işgücüne katkısı ve düşük sermayeyle kurulması nedeniyle önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Hazır giyim sektörünün 2022 yılının 9 ayında 16 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini, 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildiğini aktaran Sertbaş, "Ülkemizin tekstil ihracatı ise 2022 yılının ilk 9 ayında 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tekstil sektörü ile birlikte değerlendirdiğimizde 24 milyar doların üzerinde bir ihracatla ülkemiz dış ticareti açısından çok önemli bir potansiyel oluşturduğumuzu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

15 Ekim'e kadar sürecek organizasyon kapsamında tasarımcı Fırat Neziroğlu tarafından açılan kumaş aksesuar ve hazır giyim trend alanı ilgi gördü.