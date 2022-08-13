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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu:

13.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var." dedi.

Sancar, Antakya'da bir otelde sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Sancar, gittikleri şehirlerde toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi, onların önerilerini ve eleştirilerini almayı çok değerli bulduklarını söyledi.

Sancar, sorunların çözümünün kendilerinde olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var. Biz 'çözüm bizde' derken sadece partimizi kastetmiyoruz. Çözümün demokrasi güçlerini bir araya getirecek en geniş birliktelikten geçtiğine inanıyoruz. O nedenle bütün çalışmalarımızda toplumun farklı kesimlerini dinlemeyi bir çalışma ilkesi olarak benimsedik." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Sancar, "Bizler çalışmalarımızda farklı toplum kesimlerini ve bu toplum kesimlerinin temsilcilerini dinlemeyi, onların öneri ve eleştirilerini almayı çok değerli buluyoruz, önemsiyoruz." dedi.

Sancar, Samandağ ve Antakya ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Antakya Ortodoks Kilisesi'ni de ziyaret eden Sancar, burada ilgililerle görüştü.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu:

- "Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek birikimimiz, bu çözümü uygulayacak gücümüz ve irademiz var"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da konuştu

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Öğle
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