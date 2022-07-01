SİNOP (AA) - Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.
İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları düzenlendi.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ve yarışmacıların iki saat süreyle direkten Türk bayrağını almak için mücadele ettiği yarışmada, yarışmacıların zaman zaman zor anlar yaşadıkları görüldü.
Yarışmada, Ekrem Akgün uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı protokol üyelerine takdim etti.
Akgün’e koç hediye edilen yarışmada, halat çekme ve yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın hediye edildi.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner yarışmacılara ödüllerini vererek dereceye girenleri tebrik etti.
Hediye koç için yağlı direkten bayrak alma mücadelesi ettiler
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz