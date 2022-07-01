Hediye koç için yağlı direkten bayrak alma mücadelesi ettiler

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağı alma yarışmaları düzenlendi.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ve yarışmacıların iki saat süreyle direkten Türk bayrağını almak için mücadele ettiği yarışmada, yarışmacıların zaman zaman zor anlar yaşadıkları görüldü.

Yarışmada, Ekrem Akgün uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı protokol üyelerine takdim etti.

Akgün’e koç hediye edilen yarışmada, halat çekme ve yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner yarışmacılara ödüllerini vererek dereceye girenleri tebrik etti.