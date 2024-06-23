MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Heidi Klum acıya dayanamadı! Gömleğinin düğmelerini açtı: "Üstünü çıkarmaya gerek yoktu"

Heidi Klum acıya dayanamadı! Gömleğinin düğmelerini açtı: "Üstünü çıkarmaya gerek yoktu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sean Evans'ın sunuculuğunu yaptığı 'Hot Ones' programına Heidi Klum konuk oldu. Klum baharatlı kanatlardan serinlemek için gömleğini çıkarınca sunucu neye uğradığını şaşırdı.

'Hot Ones' programına konuk olan Heidi Klum sosyal medyayı salladı. Heidi Klum "Hot Ones" programında baharatlı kanat yerken soğukkanlılığını korumaya çalıştı ama çok geçmeden acı sosun kurbanı oldu.


Vitrin

ACI SOS YÜZÜNDEN SOYUNDU

Bölümün başında Klum, sunucu Sean Evans'a baharatlı yiyeceklerin hayranı olmadığını söyleyerek "Bugün benim için çok zor olacak gibi hissediyorum" dedi ve sonrasında olanlar oldu.

Programda Klum ve Evans kanatlarını ısırdıktan sonra, Klum damak tadını sakinleştirmek için birkaç yudum ayran içmek zorunda kaldı ve "Ateşleniyorum" dedi.

Ardından kot bluzunun düğmelerini açtı ve serinlemek için bluzuyla kendini yelpazeledi.

Ancak bu pek işe yaramamışa benzemiyordu çünkü birkaç dakika sonra Klum ayranından birkaç yudum daha aldı ve üstünü tamamen çıkardı.

Evans elleriyle kendini yelpazelerken "Şimdi ben de sıcaklıyorum Heidi," diye şaka yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
En Çok Okunan Haberler
Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

İkinci EYT dalgası geliyor! 5 yıl erken emekli olabilirsiniz

İkinci EYT dalgası geliyor! 5 yıl erken emekli olabilirsiniz

Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdı

Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdı

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.