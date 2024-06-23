Heidi Klum acıya dayanamadı! Gömleğinin düğmelerini açtı: "Üstünü çıkarmaya gerek yoktu"

'Hot Ones' programına konuk olan Heidi Klum sosyal medyayı salladı. Heidi Klum "Hot Ones" programında baharatlı kanat yerken soğukkanlılığını korumaya çalıştı ama çok geçmeden acı sosun kurbanı oldu.
Bölümün başında Klum, sunucu Sean Evans'a baharatlı yiyeceklerin hayranı olmadığını söyleyerek "Bugün benim için çok zor olacak gibi hissediyorum" dedi ve sonrasında olanlar oldu.
Programda Klum ve Evans kanatlarını ısırdıktan sonra, Klum damak tadını sakinleştirmek için birkaç yudum ayran içmek zorunda kaldı ve "Ateşleniyorum" dedi.
Ardından kot bluzunun düğmelerini açtı ve serinlemek için bluzuyla kendini yelpazeledi.
Ancak bu pek işe yaramamışa benzemiyordu çünkü birkaç dakika sonra Klum ayranından birkaç yudum daha aldı ve üstünü tamamen çıkardı.
Evans elleriyle kendini yelpazelerken "Şimdi ben de sıcaklıyorum Heidi," diye şaka yaptı.