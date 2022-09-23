Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında önceki gün düşen yangın söndürme helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

Helikopter kazasında ölen 2 mürettebatın cenazeleri teslim edildi

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