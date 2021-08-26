Helsinki Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanallar! Helsinki FB maçı hangi kanalda?

Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe Helsinki maçı bu akşam gerçekleşiyor. Şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek Fenerbahçe Helsinki maçı Bolt Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı yönetecek isim ise Slovak hakem Ivan Kruzliak. İşte merak edilenler...