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  4. Helsinki Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanallar! Helsinki FB maçı hangi kanalda?

Helsinki Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanallar! Helsinki FB maçı hangi kanalda?

26.08.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Helsinki ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Helsinki maçı Bolt Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin ve fanatik Fenerbahçelilerin merakla beklediği söz konusu maç şifrsiz ve canlı izlenebilecek. İşte merak edilenler...

Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe Helsinki maçı bu akşam gerçekleşiyor. Şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek Fenerbahçe Helsinki maçı Bolt Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı yönetecek isim ise Slovak hakem Ivan Kruzliak. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Helsinki maçı 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19.00'da gerçekleşiyor.
Bolt Stadyumu'nda gerçekleşecek söz konusu maç, Slovak hakem Ivan Kruzliak tarafından yönetilecek.
Fenerbahçe Helsinki'ye konuk oluyor. Saat 19.00'da gerçekleşecek maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı şifresiz izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Nazım Sangare, Serdar, Ferdi, Mesut Özil, Gustavo, Zajc, Osayi-Samuel,Valencia
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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