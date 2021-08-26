Helsinki Fenerbahçe maçını şifresiz canlı veren kanallar! Helsinki FB maçı hangi kanalda?

Taraftarlar tarafından merakla beklenen Fenerbahçe Helsinki maçı bu akşam gerçekleşiyor. Şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek Fenerbahçe Helsinki maçı Bolt Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı yönetecek isim ise Slovak hakem Ivan Kruzliak. İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Helsinki maçı 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19.00'da gerçekleşiyor.
Bolt Stadyumu'nda gerçekleşecek söz konusu maç, Slovak hakem Ivan Kruzliak tarafından yönetilecek.
Fenerbahçe Helsinki'ye konuk oluyor. Saat 19.00'da gerçekleşecek maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı şifresiz izleyebilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Nazım Sangare, Serdar, Ferdi, Mesut Özil, Gustavo, Zajc, Osayi-Samuel,Valencia
Okuyucu Yorumları 0 yorum