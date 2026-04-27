Hem verdiği hem vermediği kararlar olay oldu! Trio ekibi Yasin Kol'u yerden yere vurdu: 10 sarı, 2 kırmızı, 1 penaltı hatası...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından hakem Yasin Kol’un performansı, Trio programında detaylı şekilde mercek altına alındı. Deneyimli hakemlerin yaptığı değerlendirmelerde Kol’un yönetimi ağır eleştirilere maruz kaldı.
Karşılaşmada verdiği ve vermediği kararlarla gündeme gelen Yasin Kol’un performansı, uzman isimler tarafından yeterli bulunmadı.
Hakem Yasin Kol'un derbi mücadelesinde 10 tane sarı kart hatası, 2 kırmızı kart hatası. 1 tane penaltı hatasıyla başarısız bir performans sergilediği ifade edildi.
4. dakikada Torreira'nın Guendouzi'ye müdahalesinde faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Faul yeterli.
Bahattin Duran: Faul yeterli.
Bülent Yıldırım: Faul yeterli.
4. dakikada Oosterwolde - Uğurcan gerginliği sonrası iki sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: İki sarı kart kararı da doğru.
Deniz Çoban: Sarı kart görmesi gerekenler gördü. Daha fazlasına gerek yoktu ama bazı oyunculara ikaz gerekebilirdi.
Bülent Yıldırım: İki sarı kart kararı da doğru.
10. dakikada Osimhen'in tepkisine kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Arkadaşına veya kendisine tepki, hakeme ya da rakibe değil. Sarı kart olmaz.
Bahattin Duran: Sarı kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmaz.
11. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru. Bariz gol şansı, Davinson'un yaptığı bariz gol şansını engellemek. Sarı kart da gerekirdi.
Deniz Çoban: İlave bir şey diyemeyeceğim. Her şey anlatıldığı gibi. Sarı kart eksik kaldı. Hakem de elini cebine attı aslında. Niye vazgeçti bilmiyorum. Net bir sarı karttı. Penaltı tartışmasız doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru, sarı kart da olması gerekirdi.
21. dakikada Sidiki Cherif yerde kaldı, hakem devam kararı verdi.
Deniz Çoban: Burada faul verilmesi gerekirdi. Adil mücadele yok. Kol açık ve itiyor. Pozisyon dışarıda.
Bahattin Duran: Deniz Çoban'ın dedikleri doğru, riskli bir hareket yaptı Davinson. Hakem görmüş ve etkisine inanmamışsa çok eleştirmem.
Bülent Yıldırım: Adil bir mücadele değil, sırttan itme. Temas noktası muhtemelen çizginin dışında.
