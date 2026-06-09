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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz için İtalyan devi Roma devreye girdi. İstenen bonservis dudak uçuklattı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sunduğu transfer raporu doğrultusunda erkenden harekete geçen sarı-kırmızılı kulüpte, iç transfer ve ayrılacak isimler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İTALYAN DEVİ ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz a tarihe geçecek teklif! 1

Şampiyonluk yürüyüşünde sahaya koyduğu üstün performansla Avrupa kulüplerinin scout ekiplerini peşine takan 26 yaşındaki milli yıldız Barış Alper Yılmaz için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan spor basınında yer alan geniş yankı uyandıran haberlere göre; Serie A'nın köklü ekiplerinden Roma, Galatasaray'ın dinamik kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi girişimlere hazırlanıyor.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray da Barış Alper Yılmaz a tarihe geçecek teklif! 2

İtalyan devinin bu yoğun ilgisine karşılık, Galatasaray yönetiminin milli futbolcusu için taviz vermeyi düşünmediği aktarıldı. Haberin detaylarında, sarı-kırmızılı kurmayların 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini tam 50 milyon Euro olarak belirlediği ve bu rakamın altındaki tekliflerin masaya dahi getirilmeyeceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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