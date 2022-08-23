"Hemen yolları ayırın!" Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası spor yazarlarından flaş değerlendirmeler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Adana Demirspor'u karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasını lider kapattı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2), Miha Zajc ve Ezgjan Alioski kaydetti. Müsabakada Jorge Jesus ve Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri ile sistemleri dikkat çekerken, hakem kararları da oldukça konuşuldu.

Spor yazarları da karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdiler. Rıdvan Dilmen'in TV8,5'taki yorumu dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'DEN HEMEN GÖNDERİRİM"

RIDVAN DİLMEN: "Jesus, Miguel Crespo'yu Türkiye'de oynatmaz. Mert Hakan da dönmüşken forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Düz oyuncu sevmiyor hoca. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım. Attila Szalai'nin abartıldığı kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Normal bir oyuncu Szalai. Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa, hemen satılıp başka oyuncu alınmalı."

"REKLAMLAR BİTTİ"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "İki takım da üst düzey mücadele üstünden, kendi planları kusursuz uyguluyorlardı. Hataların içinde söküp çıkardıkları pozisyonlar, kalecilerin kurtarışları, ofsayta takılan penaltı kararı ve 82'de gelen kırmızı kart. Demirspor 10 kişi kaldı. VAR hakeminin kırmızıyı tavsiye ettiği kırmızı kart pozisyonunda, maçın hakemi Abdülkedir Bitigen ile 10 metre uzağındaki yardımcısı Esat Sancaktar faul bile vermediler, avutu gösterdiler. Yine Fenerbahçe'nin ilk penaltısını VAR'a giderek verdi Bitigen. Yazık ki, bu hakeme haftanın en önemli maçını veriyor "algoritma!".. Gol yememek için beşli oynayıp, arkaya kaçırılan adamları hesaplayamamak. Valencia'nın müthiş gecesinde, sıkıntıları "tabela doğrusuyla" düzeltip, adının önüne "lider" yazdırdı Fenerbahçe. Yani; reklamlar bitti…"

"SADECE YUMRUK ATMAYACAK, KURTULACAK DA"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: "Adana Demirspor 3-0‘dan bir mucizeye doğru yelken açmışken, Fenerbahçe‘yi teslim almışken, olağanüstü bir Alioski golü maçın kaderini ve sonucunu belirledi. Futbolun güzelliklerinin de, acemiliklerin de bolca sergilendiği bir maç izledik. Fenerbahçe’nin gelişimi de, savunma riskleri de inkar edilemez. Adana Demirspor’un çok iyi takım olduğu da... Sonuçta; Fenerbahçe ağır sıkletlerin “unvan” maçından galip çıktı ve liderliği yakaladı. Bu unvanı korumak istiyorsa, sadece yumruk atmayacak, yumruktan kurtulmanın çarelerini de arayacak."

"MUSTAFA DENİZLİ, ERSUN YANAL, DAUM VE JORGE JESUS..."

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Jesus'un bu tarzını 2000-01 Mustafa Denizli Fenerbahçesine; 2013-14 Yanal Fenerbahçesine ve 2004-05 Daum Fenerbahçesine benzetiyorum. O takımlar da pasla setle falan işi olmayan çok gol atan ama çok da pozisyon veren takımlardı. Bir de kalede Rüştü ve Volkan vardı. Altay'a büyük sorumluluk düşüyor. Takımını bir çok maçta oyunda tutmalı. Ha keza hocanın da kenardaki oyuncularına biraz daha önce şans vermesini bekliyorum. Son olarak da skor 3-0 iken hala dikey oyuna gerek olmadığını söylemeliyim. Artık o vakitten sonra top çevrilebilir. Demirspor bu ligde başka kimseden 4 gol yemez. Bunlar artı puanlar. Ama daha az gol yenmeli. Daha doğru değişiklikler yapılmalı. Bir de hala transfer penceresi açıkken hızlı ve kaliteli bir stopere ihtiyacı var."

"JESUS TABELADA İBRA EDİLDİ"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Elbette maçın galibini, hatta skoru tahmin eden birileri olmuştur maçtan önce… Lakin, “gerekçesini” gösterebilenlere “futbolda fahri doktora” veriyorlardı. O kadar ortaydı ve tahmin edilemezdi. Sanki liderlik savaşında 3 değil 33. haftaydı. Maçın Fenerbahçe açısından önemini anlamak için kazandıklarına bakmak yeter: Nihayet lider oldu Fenerbahçe. Kadıköy “uğur”a ilişkin iftiralardan kurtuldu. “Yokuş aşağı altıncı vites, rampada tıknefes mi acaba” endişeleri yok oldu. Takımı “Lego Setine” çeviren ve bunu en azından 8 Eylül’de transfer bitene kadar sürdürmesi beklenen Jesus, kadro istikrarında olmasa da en azından tabelada “ibra” edildi."

"FENERBAHÇE'NİN TÜM PROBLEMİ DEFANSTA"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Dikkat edin Ümraniye maçında 3 gol atıp kazanamayan bir F.Bahçe vardı çünkü 3 gol yediler. F.Bahçe'nin golcü ve forvet eksikliği yok. Tüm problem defansında. Abdulkadir Bitigen, iki çok önemli VAR yardımıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kesinlikle doğru. Her ne kadar top kaleciye gitse de çok net bir müdahale var. Bunu görmesi lazımdı. Ama VAR düzeltti. Rakitskiy'nin Rossi'ye müdahalesi direkt bileğe. Müdahale ayağı yerden yukarda ve bileğe basıyor. Burada da kırmızı kartı VAR yardımıyla verdi. Ama Bitigen bu pozisyonda topla karışık bu hamleyi sahada süzemeyebilirdi."

"HİÇ KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

MEHMET DEMİRKOL/FANATİK: "Fenerbahçe’nin şansı Demirspor’un orta sahada yeterince hızlı olmayışı ve dönen toplarda sert durmayışı oldu (Stambouli oyun girene kadar). Ancak yine de Onyekuru’yla biri ofsayta takılan 2 penaltı buldular. Hem Ferdi hem de Szalai’nin hamleleri gereksizdi. Tıpkı Rakistkiy’nin kırmızı karta yol açan hareketi gibi. Ardından Alioski’nin şahane vuruşuyla 4 gelince maç bitti. Jesus bu maç içi dalgalanmalara zamanla bir çare bulacaktır. Ve Montella’nın takımını İstanbul’daki bu Adana sıcak ve neminde yenmek de hiç kolay bir iş değil."

"FENERBAHÇE'DEKİ EN BÜYÜK SORUN..."

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Demirspor'un 2. yarıdaki en etkili ismi Onyekuru oldu. Defalarca defansın arkasına sarktı, penaltı yaptırdı, ikinci golü attırdı. Bu arada Jorge Jesus da oyuncularına çok sinirlendi hatta sahanın içine girdi. Ama neden tedbir almıyorsun! İkinci yarıda 30 dakika Ferdi'nin kanadı yol geçen hanına döndü. Neden Osayi-Ferdi değişikliği yapmıyorsun? Sonra Demirspor'un 10 kişi kalması ve o pozisyon sonucu da sonradan oyuna giren Alioski'nin mükemmel golü ile hem takım rahatladı hem de taraftar. Ben hep aynı görüşteyim; F.Bahçe'deki en büyük problem yeni bir takım ve de sürekli rotasyon, maç içinde 3-4 hamle… O zaman mutlaka bölüm bölüm ciddi kopukluklar oluyor. Dün de 20-25 dakika ikinci yarıda bu yaşandı. Valencia'nın formu devam ediyor, Adana Demirspor'da ise başlangıç taktiği çok hatalıydı. Akintola ve Ndiaye de hayal kırıklığı…"

"İMDADA ALIOSKI YETİŞTİ"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "İkinci yarı Fenerbahçeli oyuncular inanılmaz yoruldu. Top Fenerbahçe'deyken 3'lü, rakipteyken kanat oyuncuları geri gelerek arkayı 5'liyordu. Dakikalar geçtikten gidenler geri gelemez oldu. Gelemez diyorum zira bunlarda insan. Robot değiller! Özellikle Ferdi ilk yarıda Onyekuru'yla başa baş mücadele ederken yorulunca onun kanadı otobana döndü. Onyekuru neredeyse buluştuğu her topta Fenerbahçe kalesinde tehlikeli oldu. Ben Osayi Samuel'in neden oynamadığını anlayamadım. Hem genç ve enerjisi çok yüksek hem de Onyekuru'nun arkasında bıraktığı geniş boşluğu daha iyi değerlendirebilirdi. Fenerbahçe tam korkulu rüya görmeye başlamıştı ki, Adana ekibinin 10 kişi kalması ve Alovski'nin muhteşem golü imdada yetişti. Jesus'un ilk yarıda işi bitiren koşucu bir takımdansa, oyuncuları ekonomik kullanarak rahat galibiyet alan bir takım oluşturması gerekiyor."