Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 34-23 mağlup etti.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 15-8 önde tamamladı.
Antalya ekibi, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek bir üst tura yükselmeyi başardı.
- Konyaaltı Belediyespor: 34 - AESH Pylea : 23 - Antalya ekibi, bu sonuçla bir üst tura yükseldi
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