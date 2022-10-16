YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

16.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaaltı Belediyespor: 34 - AESH Pylea : 23 - Antalya ekibi, bu sonuçla bir üst tura yükseldi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan’ın AESH Pylea takımını 34-23 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Antalya ekibi Konyaaltı Belediyespor, 15-8 önde tamamladı.

Antalya ekibi, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

- Konyaaltı Belediyespor: 34 - AESH Pylea : 23 - Antalya ekibi, bu sonuçla bir üst tura yükseldi

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hentbol

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Gece kulübünden kaçırıp 20 gün kilitli köpek kafesinde tuttular!

Gece kulübünden kaçırıp 20 gün kilitli köpek kafesinde tuttular!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.