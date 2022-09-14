Hentbol: Erkekler Süper Lig

İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig 1. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 34-30 yendi.
Celal Atik Spor Salonu’ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-14 üstün tamamladı.
- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 34 Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 30
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