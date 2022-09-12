"Hep birlikte başaracağız!" Fenerbahçeli Joshua King'den ezeli rakiplere şampiyonluk göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde birçok isim kadroya katılmıştı. Sarı - lacivertlilerin yaptığı takviyeler arasında dikkat çeken isimlerden olan Joshua King, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını iddia etti. İŞTE KING'İN SÖZLERİ

JOSHUA KING'İN AÇIKLAMALARI

"DAHA FAZLA POTANSİYELE SAHİBİZ" Fenerbahçe formasıyla geriden kalan haftaları değerlendiren King, "Her şey iyi gidiyor. Belki ligde birkaç puan daha fazla alabilirdik ama yolumuza devam ediyoruz. Bence iyinin üzerinde bir performans sergiledik ama en iyimizde değiliz. Biliyoruz ki, bu takım daha fazlasını verebilecek. Bu sezon takıma çok fazla yeni futbolcu katıldı. Teknik Direktörümüz istediği takımı oluşturdu. Hem kulüp hem de takımımız için iyi bir sezon olacak. Her gün her hafta daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Aramıza Michy Batshuayi de katıldı. Takımla çok fazla çalışma fırsatı bulamasa da bizim için önemli bir takviye. Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçta (Dinamo Kiev) takıma çok büyük katkıda bulundu. İşler iyi gidiyor ama biliyoruz ki daha fazla potansiyele sahibiz." açıklamasında bulundu.

"KİM GOL ATARSA ATSIN HERKES SEVİNİYOR" Forma rekabeti içinse Joshua King, "Oyuncular arasındaki bu rekabet, sağlıklı bir rekabet. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız ve Avrupa Ligi’nde de mücadele ediyorsanız, bu tarz kadro derinliğinizin olması gerekiyor. Oyuncular arası rekabetin olması önemli. Çünkü pozisyonunuzda iki oyuncu olursa bu oyuncuyu biraz rahatlatabilir. Oyuncu çok çalışmayabilir, çünkü maçlarda oynayacaktır ama elinizde çok derin bir kadro olduğu zaman her oyuncu elinden gelenin her zaman en iyisini yapmak zorunda. Yoksa teknik direktör, diğer opsiyonları kullanır. Zaten ben hiçbir zaman şöyle bir şeye şahit olmadım: ‘Bir oyuncu gol attığında diğer oyuncu üzülsün.’ Mesela Arda gol attığında bütün takım bütün kulüp çok mutlu oluyor. Ben, Michy Batshuayi, Pedro gol attığında da aynı durum geçerli. Hepimiz takımın iyiliğini istiyoruz. Oyuncular arasında bencillik diye bir şey olamaz. Çünkü hepimiz aynı hedef için savaşıyoruz bu da şampiyonluk." diye konuştu.

"HOCANIZI İYİ ANLAMANIZ GEREKİYOR" Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken golcü isim, "Bence bu birazcık teknik direktörümüzle de alakalı. Ben takıma diğerlerine kıyasla birazcık geç katıldım ama ben buraya şampiyon olma hedefiyle gelmiştim. Geldiğim ilk haftalardan itibaren gördüm ki takımdaki enerji de bu yönde. Bencillik yok, herkes aynı hedefe odaklanmış ki bunun da kupalar kazanmak için gerekli olduğunu düşünüyorum. Takımınızda çok iyi isimler olabilir ama birlikte çalışmadığınız zaman başarıya ulaşamıyorsunuz. Birlikte çalışmanız gerekiyor, hocanızın sizden neler istediğini iyi anlamanız gerekiyor ki maçları kazanabilesiniz, şampiyon olabilesiniz. Elinizde bunlara sahip olmadığınız zaman ne kadar iyi futbolculara sahip olduğunuzun önemi yok. Bu iki konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hem bu mantaliteye sahibiz, hem de elimizde kaliteli oyuncular var. Bütün takımın hedefi aynı. Sene sonunda taraftarlarımızın hak ettiği madalyayı takabilmek." dedi.

"ÇOK DETAYCI BİR HOCAMIZ VAR" Gösterdiği mücadele ile ilgili "Bu benim DNA’mda var" diyen King, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:



"Hangi takımda oynarsam, oynayayım benim DNA’m bu çünkü ben bu şekilde yetiştirildim. Her zaman yüzde yüzümü vermek isterim. Tabii ki iyi oynayamadığınız maçlar olabilir. Mesela Dinamo Kiev maçından çıkarken çok da iyi oynamadığımı hissettim ama hiçbir şey sizi koşmaktan alıkoyamaz. Kimse sizin koşmanızı engelleyemez. Tekniksel ve fiziksel olarak takımdaki herkesin yeterli derecede fit olduğunu düşünüyorum ama tabii ki her zaman gününüzde olamazsınız. Topa istediğiniz gibi vuramayabilirsiniz, gol kaçırabilirsiniz. Ronaldo, Messi de bu tarz şeyler yaşayabiliyor ama en azından koşmak sizin kontrolünüzde. Buraya ilk geldiğim andan itibaren hocamız ve takımımızla ilk yaptığımız toplantıda şunu gördüm…Çok detaycı bir hocamız var. Her şeye dikkat ediyor. Bazen siz onun görmediğini düşünseniz bile o her şeyi fark ediyor. Kendisi bir futbol fanatiği. Her detayda gözü var. Ne istediği konusunda çok net. Takımımızda çok fazla yeni oyuncu var ve dolayısıyla her şeyin oturması için biraz zaman gerekecek. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Transfer dönemi de kapandı. En azından ocak ayına kadar bu kadro hep birlikte olacak. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Maç maç bakmamız gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Avrupa Ligi’nde güzel bir sonuç aldık. 3 gün sonra Fransa’da başka bir maça çıkacağız. O maçı da kazanmaya çalışacağız."