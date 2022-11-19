Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

"Curse of Ramsey" (Ramsey'in Laneti) diye adlandırılan ilginç tesadüflere göre, Galli futbolcunun attığı her golün ardından bir ünlü hayatını kaybediyor.
Ramsey'in ilk kurbanı 14 Ekim 2009'da attığı gol sonrası hayatını kaybeden İspanyol Spor yazarı ve yorumcu Andres Montes oldu.
14 Kasım 2009'da oynanan Galler - İskoçya maçından iki gün sonra 16 Kasım 2009'da bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Meksikalı milli futbolcu Antonio de Nigris Guajardo hayatını kaybetti.
Ramsey'in 27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta ayağı iki yerinden kırıldığında Şili'de 8.8 büyüklüğünde deprem ve tsunami meydana geldi. Bu afet yüzlerce kişinin hayatına mal oldu.
1 Mayıs 2011'de oynanan Arsenal - M.United maçından bir gün sonra 2 Mayıs 2011'de El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin hayatını kaybetti.
2 Ekim 2011'de oynanan Tottenham - Arsenal maçından üç gün sonra 5 Mayıs 2011'de Apple'ın dünyaca ünlü CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.