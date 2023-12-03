Her gol birbirinden ilginç! İngiltere FA Cup'ta Shrewsbury'nin Notts Country'e attığı goller gündem oldu... "Bahis şikesi tüm dünyayı sarmış"

İngilitere FA Cup'ta heyecan ikinci tur mücadeleleri sürerken, ikinci turun ilk maçında Lig 2'de mücadele eden Notts Country sahasında Lig 1 ekiplerinden Shrewsbury ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 1. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçen Shrewsbury karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada konuk ekibin gollerinin tümü Ryan Bowman'ın ayağından gelirken, goller izleyenleri şaşkına çeviren türdendi. Rakip savunmasının birbirinden ilginç hataları sonrası sosyal medyada maçla ilgili şike ilişkilendirmeleri yapılırken, dikkat çeken yorumlar da yapıldı.
????FA Cup 2. Tur maçında Notts County'nin Shrewsbury karşısında yediği birbirinden ilginç 3 gol... pic.twitter.com/BW6cwpT2Yc— Mynet Spor (@mynetspor) December 3, 2023