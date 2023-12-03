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  4. Her gol birbirinden ilginç! İngiltere FA Cup'ta Shrewsbury'nin Notts Country'e attığı goller gündem oldu... "Bahis şikesi tüm dünyayı sarmış"

Her gol birbirinden ilginç! İngiltere FA Cup'ta Shrewsbury'nin Notts Country'e attığı goller gündem oldu... "Bahis şikesi tüm dünyayı sarmış"

03.12.2023 18:20 | Son Güncelleme:
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İngiltere FAC Cup ikinci turu oldukça ilginç bir müsabakaya sahne oldu. İkinci turun açılış karşılaşmasında Notts Country sahasında Shrewsbury ile karşı karşıya gelirken, konuk ekibin attığı 3 ilginç gol kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

İngilitere FA Cup'ta heyecan ikinci tur mücadeleleri sürerken, ikinci turun ilk maçında Lig 2'de mücadele eden Notts Country sahasında Lig 1 ekiplerinden Shrewsbury ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 1. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçen Shrewsbury karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

3 GOL DE İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Karşılaşmada konuk ekibin gollerinin tümü Ryan Bowman'ın ayağından gelirken, goller izleyenleri şaşkına çeviren türdendi. Rakip savunmasının birbirinden ilginç hataları sonrası sosyal medyada maçla ilgili şike ilişkilendirmeleri yapılırken, dikkat çeken yorumlar da yapıldı.

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İngiltere FA Cup maçı maçın ekipleri
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