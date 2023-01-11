Her şey derbi sonrası oldu! Galatasaraylılar bile dondu kaldı... Fenerbahçe'den yılın transferi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe zirveyi 4 puan farkla ikinci sıradan takip etmeye devam ediyor. Öte yandan ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarken, ilk resmi transfer hamlesini de yapmıştı.
Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de son kaybedilen 3-0'lık Galatasaray derbisi sonrası vites yükseltilirken, flaş bir isim gündeme geldi.
Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de son kaybedilen 3-0'lık Galatasaray derbisi sonrası vites yükseltilirken, flaş bir isim gündeme geldi.
Samet Akaydın transferini tamamlayan Fenerbahçe, asıl bombayı Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard'ın transferi ile patlatmak istiyor. Sarı-Lacivertlilerin bu transferi bitirmek adına girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. İspanyol basınında, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin, Eden Hazard’ı kiralamak için Real Madrid’le temasa geçtiğini yazmıştı. Real’in de kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Belçikalı süper starın son hamlesi heyecan yarattı.
Hazard, iki menajerini Madrid’e çağırdı. Tecrübeli futbolcunun menajerleri, kadroda düşünülmeyen yıldızın Real Madrid ile geleceğini masaya yatıracak. İspanyol devinin, Hazard’ı bedelsiz olarak göndermeye de kiralamaya da sıcak baktığı kaydedildi. Hatta Real Madrid, 32 yaşındaki oyuncunun kiralanması halinde maaşının bir bölümünü üstlenmeye de hazır.
Galatasaray’a Kadıköy’de 3-0 kaybeden, ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde sansasyonel bir transfere imza atması muhtemel. Eden Hazard her ne kadar Real Madrid’de bekleneni veremese de hem isim hem de yetenek olarak taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Yönetimin, ekonomik şartları uygun olması halinde bu transferi çok istediği kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası’nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.