SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Her şey derbi sonrası oldu! Galatasaraylılar bile dondu kaldı... Fenerbahçe'den yılın transferi

Her şey derbi sonrası oldu! Galatasaraylılar bile dondu kaldı... Fenerbahçe'den yılın transferi

11.01.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transfer hamlesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak yapmıştı. Sarı-Lacivertliler birçok isimle de temaslarını sürdürürken, çok konuşulacak yıldız bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçe zirveyi 4 puan farkla ikinci sıradan takip etmeye devam ediyor. Öte yandan ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarken, ilk resmi transfer hamlesini de yapmıştı.

Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de son kaybedilen 3-0'lık Galatasaray derbisi sonrası vites yükseltilirken, flaş bir isim gündeme geldi.

Birçok isimle de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de son kaybedilen 3-0'lık Galatasaray derbisi sonrası vites yükseltilirken, flaş bir isim gündeme geldi.

TEMASA GEÇİLDİ! 

TEMASA GEÇİLDİ! 

Samet Akaydın transferini tamamlayan Fenerbahçe, asıl bombayı Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard'ın transferi ile patlatmak istiyor. Sarı-Lacivertlilerin bu transferi bitirmek adına girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. İspanyol basınında, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin, Eden Hazard’ı kiralamak için Real Madrid’le temasa geçtiğini yazmıştı. Real’in de kararı oyuncuya bıraktığı belirtilmişti. Belçikalı süper starın son hamlesi heyecan yarattı.

MENAJERLERİNİ ÇAĞIRDI 

MENAJERLERİNİ ÇAĞIRDI 

Hazard, iki menajerini Madrid’e çağırdı. Tecrübeli futbolcunun menajerleri, kadroda düşünülmeyen yıldızın Real Madrid ile geleceğini masaya yatıracak. İspanyol devinin, Hazard’ı bedelsiz olarak göndermeye de kiralamaya da sıcak baktığı kaydedildi. Hatta Real Madrid, 32 yaşındaki oyuncunun kiralanması halinde maaşının bir bölümünü üstlenmeye de hazır.

GALATASARAY'DA MERTENS FENERBAHÇE'DE DE HAZARD OLACAK

GALATASARAY'DA MERTENS FENERBAHÇE'DE DE HAZARD OLACAK

 Galatasaray’a Kadıköy’de 3-0 kaybeden, ezeli rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde sansasyonel bir transfere imza atması muhtemel. Eden Hazard her ne kadar Real Madrid’de bekleneni veremese de hem isim hem de yetenek olarak taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Yönetimin, ekonomik şartları uygun olması halinde bu transferi çok istediği kaydedildi.

BATSHUAYI KOZU

BATSHUAYI KOZU

 Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası’nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe galatasaray hazard samet akaydın Süper Lig kata süper li

En Çok Okunan Haberler

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı

Fenerbahçe'den Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'den Arda Güler kararı!

10 yılda çöktü! Kadıköy'de kupa kaldırmıştı, yeni takımı şoke etti!

10 yılda çöktü! Kadıköy'de kupa kaldırmıştı, yeni takımı şoke etti!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.