Her şey derbi sonrası oldu! Galatasaraylılar bile dondu kaldı... Fenerbahçe'den yılın transferi

BATSHUAYI KOZU

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası’nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.