Her şey Dünya Kupası sonrası oldu, Fenerahçe bin pişman! 50 milyon Euro...

NAPOLI HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmeleri yakından takip eden İtalyan ekibi sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde yer alan; İtalya dışındaki kulüpler için 50 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yalnızca 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu maddeyi ortadan kaldırmak isteyen Napoli, Kim Min-Jae ile yeni bir sözleşme üzerine görüşme yapacak. İtalyan ekibinin ana hedefi bu maddeyi ortadan kaldırmak.