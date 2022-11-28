Her şey Dünya Kupası sonrası oldu, Fenerahçe bin pişman! 50 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin Çin'den 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansla 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli başarılı savunmacı Kim Min-Jae, Dünya Kupası'nda boy gösterirken alkış toplamaya devam ediyor.
Napoli'de de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kim Min Jae, Dünya Kupası'nda da büyülemeye devam ederken, Uruguay-Güney Kore maçında Uruguay'ın yıldız forvetleri Darwin Nunez ve Luis Suarez'e geçit vermeyen Kim Min Jae yine manşetleri süslerken, son oynanan Gana maçında takımı 3-2 mağlup olsa da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve uzatma dakikalarına kadar sahada kalan Kim Min-Jae performansıyla övgü topladı.
Öte yandan Dünya Kupası'ndaki oyunuyla dev kulüplerin daha da markaj altına aldığı Kim Min-Jae için flaş bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kim Min Jae için düşünülen bonservis bedeli ve yeni takımı ortaya çıktı.
Bu gelişmeleri yakından takip eden İtalyan ekibi sürpriz bir karar aldığı iddia edildi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde yer alan; İtalya dışındaki kulüpler için 50 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yalnızca 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu maddeyi ortadan kaldırmak isteyen Napoli, Kim Min-Jae ile yeni bir sözleşme üzerine görüşme yapacak. İtalyan ekibinin ana hedefi bu maddeyi ortadan kaldırmak.
İtalya'dan Tutto Napoli'nin haberine göre Tottenham, Kim Min Jae için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Gazeteci Raffaele Auriemma'ya göre, Kim'in sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor ve Güney Koreli yıldızın bonservisini almak isteyen kulüpler bu bedeli 1 ila 15 Temmuz arasında Napoli'ye ödemek zorunda.
Haberde Tottenham'ın Kim Min Jae'yi Fenerbahçe oynadığı dönemden itibaren takip ettiği fakat yaz aylarında yeteri kadar tecrübesi bulunmayan Kim Min Jae için transfer riskine girilmediği de aktarıldı.