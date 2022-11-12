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  4. Her şey milli davet sonrası oldu! Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Her şey milli davet sonrası oldu! Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

12.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmak isterken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ilk 11'ini de büyük oranda belirledi. Genç yıldız Arda Güler'in sahada yer alıp almayacağı en çok merak edilen konuların başında gelirken, Portekizli çalıştırıcının flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 14. haftasının dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde liderliğini sürdüren Sarı-Lacivertliler 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken rakibini mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor.

Sarı Kanarya karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Özellikle genç yıldız Arda Güler'in sahada yer alıp almayacağı en çok merak edilen sorulardan biri olurken, Portekizli çalıştırıcıdan beklenmedik bir hamle geldi.

İskoçya ve Çekya maçları için A Milli Takım'a davet edilen ve bu davetin gururunu yaşayan Arda Güler'i ödüllendirmek isteyen Jorge Jesus'un öğrencisini bu akşamki Giresunspor maçında 11’de oynatarak, ödüllendireceği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'de çok fazla şans bulamasa da süre aldığı dakikalarda harikalar yaratan Arda Güler bu sezon kendisi için adeta rüya gibi geçiyor. Fenerbahçe’nin süper çocuğu, geçen sezon kulüp tarihinin ligdeki en genç golcüsü olmuştu.

17 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Avrupa’daki en genç golcü olarak da adını Sarı-Lacivertli tarihe yazdırdı. Arda ayrıca bu sezon Avrupa Kupaları’nda bir maçta hem gol hem asist yapan en genç oyuncu unvanını da Jude Bellingham’dan aldı.

Sarı-Lacivertliler’in süper yeteneği, önceki gün kariyerindeki en güzel haberlerden birini aldı. Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya maçları için Ay-Yıldızlı kadroya davet aldı. Bu davet sadece 17 yaşındaki oyuncuyu değil, tüm Fenerbahçe camiasını gururlandırdı.

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Arda Güler son dakika fenerbahçe

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