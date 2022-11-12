Her şey milli davet sonrası oldu! Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

17 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Avrupa’daki en genç golcü olarak da adını Sarı-Lacivertli tarihe yazdırdı. Arda ayrıca bu sezon Avrupa Kupaları’nda bir maçta hem gol hem asist yapan en genç oyuncu unvanını da Jude Bellingham’dan aldı.